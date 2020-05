The Blacklist userà l’animazione per completare le scene non finite del finale anticipato dal Coronavirus (Di mercoledì 6 maggio 2020) The Blacklist per finire la stagione saranno inseriti elementi d’animazione Come molte produzioni americane e non solo, l’esplosione della pandemia da Covid-19 ha bloccato la produzione di The Blacklist a 3 episodi dalla fine. La serie, già rinnovata per un’ottava stagione con tutto il cast compreso James Spader che ha firmato il nuovo contratto, rischiava però di avere addirittura quattro episodi in meno (un po’ come Grey’s Anatomy). Infatti lo stop alle riprese è arrivato mentre stavano concludendo il diciannovesimo episodio dell’attuale settima stagione della serie Sony, in onda in Italia su FoxCrime e negli USA su NBC, intitolato The Kazanjian Brothers. Cercando idee per riuscire a concludere le parti mancanti, i produttori hanno alla fine scelto di inserire elementi d’animazione, da graphic novel per finire ... Leggi su dituttounpop The Blacklist 7 : il season finale sarà completato con delle sequenze animate

The Blacklist 7 : su Fox Crime parte la ricerca di Red

The Blacklist 7 su FoxCrime ma non senza polemiche : dopo lo stop per il Coronavirus - quanti episodi vedremo? (Di mercoledì 6 maggio 2020) Theper finire la stagione saranno inseriti elementi d’animazione Come molte produzioni americane e non solo, l’esplosione della pandemia da Covid-19 ha bloccato la produzione di Thea 3 episodi dalla fine. La serie, già rinnovata per un’ottava stagione con tutto il cast compreso James Spader che ha firmato il nuovo contratto, rischiava però di avere addirittura quattro episodi in meno (un po’ come Grey’s Anatomy). Infatti lo stop alle riprese è arrivato mentre stavano concludendo il diciannovesimo episodio dell’attuale settima stagione della serie Sony, in onda in Italia su FoxCrime e negli USA su NBC, intitolato The Kazanjian Brothers. Cercando idee per riuscire a concludere le parti mancanti, i produttori hanno alla fine scelto di inserire elementi d’animazione, da graphic novel per finire ...

3cinematographe : #TheBlacklist - stagione 7: il finale sarà in parte animato ed in parte live-action - zazoomnews : The Blacklist 7: il season finale sarà completato con delle sequenze animate - #Blacklist #season #finale… - SerieTvserie : “The Blacklist 7”: il finale di stagione sarà parzialmente animato - redblacklist05 : RT @AmorexleserieTV: #TheBlacklist 7: il finale di stagione sarà parzialmente animato - camillacris12 : RT @AmorexleserieTV: #TheBlacklist 7: il finale di stagione sarà parzialmente animato -

Ultime Notizie dalla rete : The Blacklist The Blacklist userà l’animazione per completare le scene non finite del finale anticipato dal Coronavirus Dituttounpop The Blacklist userà l’animazione per completare le scene non finite del finale anticipato dal Coronavirus

Come molte produzioni americane e non solo, l’esplosione della pandemia da Covid-19 ha bloccato la produzione di The Blacklist a 3 episodi dalla fine. La serie, già rinnovata per un’ottava stagione co ...

The Blacklist – stagione 7: il finale sarà in parte animato ed in parte live-action

Ecco come la produzione di The Blacklist ha deciso di concludere la settima stagione della serie NBC, interrotta a causa della pandemia La pandemia di Coronavirus ha bloccato praticamente tutte le pro ...

Come molte produzioni americane e non solo, l’esplosione della pandemia da Covid-19 ha bloccato la produzione di The Blacklist a 3 episodi dalla fine. La serie, già rinnovata per un’ottava stagione co ...Ecco come la produzione di The Blacklist ha deciso di concludere la settima stagione della serie NBC, interrotta a causa della pandemia La pandemia di Coronavirus ha bloccato praticamente tutte le pro ...