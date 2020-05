Milano riapre i cimiteri e i mercati rionali E a Fiumicino arrivano gli elmetti-scanner

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Tiziana Paolocci A Firenze volontari e pedagogisti a fianco delle famiglie con bambini. E da lunedì consentiti gli sbarchi sulle isole di Capri, Ischia e Procida Voglia di libertà, di socialità, di recuperare il tempo perduto. Le città italiane stanno affrontando la Fase 2 in maniera differente, ma con grande ordine. La fine del lockdown non è stata vissuta come un «rompete le righe». Anzi, si riparte ingranando la seconda e non la quinta, al contrario di quanto temuto nei giorni scorsi. Ail sindaco, Beppe Sala, ha firmato un provvedimento per riaprire gli ottocittadini. Si potrà tornare a visitare i propri defunti seppelliti al Baggio, Bruzzano, Chiaravalle, Greco, Lambrate, Muggiano, Maggiore e Monumentale. «Abbiamo avuto tante richieste di poter andare a pregare sulla tomba dei cari e pensiamo ...