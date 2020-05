Meteo Roma del 06-05-2020 ore 19 | 15

(Di mercoledì 6 maggio 2020)Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli nuovo aggiornamentodomani al nord cieli sereni o poco nuvolosi per tutto l’arco della giornata maggiori addensamenti sul Piemonte nelle prime ore del mattino al centro bel tempo e sole prevalente sia nelle ore mattutine che al pomeriggio serata con poche nubi sui rilievi e ampie schiarite ovunque al sud e sulle Isole clima sostanzialmente stabile asciutto sia sulle aree peninsulari che sulle Isole maggiori quello che gli addensamenti al pomeriggio sulla Sicilia ma senza fenomeni temperature stazionarie o in leggero aumento previsioni a cura del centroitaliano www.centroitaliano.itIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa

SITUAZIONE ORE 19:00 - Si è andata intensificando l'instabilità su parte d'Italia come conseguenza di un fronte la cui parte principale scivola sui Balcani. Nelle ultime ore rovesci e temporali hanno ...