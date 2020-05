Giochi interattivi e di carta per i più piccoli

Leggi su dilei

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Le scuole dell’infanzia sono chiuse per l’emergenza Coronavirus e molti genitori cercano materiali didattici da proporre ai propri bambini per riempire le giornate a casa in modo non solo divertente e stimolante, ma anche utile per iniziare a imparare le basi di numeri e lettere e prepararsi alla scuola Primaria. Per aiutare bambine e bambini ad imparare numeri, forme, misure e lettere, sono utili non soloma anchetradizionali, anche di. Per questo abbiamo messo online su redooc.com, completamente gratuite, le prime lezioni per la scuola dell’Infanzia condida scaricare e quize tante idee per imparare giocando. Sono lezioni ricche di immagini, brevi cartoni e video, schede da scaricare e stampare ed eserciziper mettersi alla prova in modo coinvolgente. Così bambine e bambini ...