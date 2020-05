(Di giovedì 7 maggio 2020) Uno degli alimenti più consumati durante il lockdown, il gelato ha avuto un vero e proprio boom di vendite durante la quarantena e con l’apertura del take away ha sicuramente ottenuto un ulteriore incremento di gradimento. La piattaforma Deliveroo ci rivela che nell’ultimo mese ha registrato un incremento del 58% negli ordini di gelato, incremento che sale oltre il 100% se comparato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Tra le città che più di altre amano farsi recapitare il gelato a casa ci sono Milano, seguita da Roma, Firenze, Cagliari e Bergamo. In termini di gusti, le creme sembrano avere la meglio sui gusti alla frutta. Tra i preferiti infatti dominano nocciola, pistacchio, stracciatella e cioccolato. Fragola è invece tra i gusti a base di frutta il più gettonato. A Milano, secondo le evidenze di Deliveroo, si registra una ...

venti4ore : Addio coni - MattPetcoke : @zarcozilesi La famosa conferenza d'addio al Coni di un anno fa -

Ultime Notizie dalla rete : Addio coni

Linkiesta.it

Il coronavirus e il timore del contagio ci porteranno via l’atavico e confortante gesto infantile di leccare il gelato mentre facciamo due passi in centro? Probabile, ma noi vi aiuteremo con un video ...Lockdown addio. Oggi si riparte. Non per tutti, ma da questa mattina cambieranno diverse cose con la possibilità di spostarsi e far visita ai parenti. Si entra ufficialmente nella fase due dell'emerge ...