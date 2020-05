Kena lancia un’offerta con 100 GB e minuti e SMS illimitati attivabile online

(Di martedì 5 maggio 2020)9,99 Flash si compone didi chiamateverso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMSverso tutti e 100 GB di traffico dati internet in 4G. L'articoloun’offerta con 100 GB ee SMSproviene da TuttoAndroid.

Solo per la giornata di oggi 5 maggio (salvo ulteriori proroghe), Kena Mobile rende disponibile l'offerta Kena 9,99 Flash. Si tratta di un'offerta speciale che include minuti ed SMS illimitati oltre a