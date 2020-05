Ex arbitro De Santis | «Inter-Juve? Dalle chiacchiere può nascere nuova Calciopoli»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 5 maggio 2020) Dichiarazioni dell’exMassimo Dedestinate a far discutere. Ecco le sue parole sudel 2018 L’exMassimo Deha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, tornando sulle polemiche sollevate da Pecoraro, in merito antus del 2018. Ecco le sue dichiarazioni riprese dal Corriere dello Sport. LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SUNTUSNEWS24.COM «Il file audio potrebbe non esserci mai stato, perché Valeri, sbagliando, in quel momento l’ha ritenuto da ammonizione e quindi non èvenuto. Perché gli audio della partita non vengono messi su un nastro e consegnati alla Procura? Al termine della gara, non dopo 18 mesi. Perché Pecoraro non ha messo in atto i suoi poteri? Sulleè natoe potrebbeun altro processo rimettendo il calcio sotto ...