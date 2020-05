A Wall Street pioggia di acquisti in scia rally greggio (Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – Wall Street prosegue le contrattazioni in deciso rialzo, traendo punto dal rally del petrolio e dall’ottimismo generato dall’avvio della Fase 2 post lockdown. Il Dow Jones continua la giornata con un aumento dell’1,48%, a 24.101,97 punti; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa lo S&P-500, che arriva a 2.891,72 punti. Su di giri il Nasdaq 100 (+1,89%), come l’S&P 100 (1,7%). Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori sanitario (+2,65%), informatica (+2,32%) e energia (+2,29%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Chevron (+3,48%), Pfizer (+2,78%), Goldman Sachs (+2,76%) e Home Depot (+2,72%). Le più forti vendite su United Technologies, che prosegue le contrattazioni a -5,72%. Vendite a piene mani su Boeing, che soffre un decremento del 3,20%. In rosso Walt Disney, ... Leggi su quifinanza Wall Street apre in forte rialzo

