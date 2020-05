47D11 | l’anticorpo chimera che potrebbe neutralizzare SARS-COV-2

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 5 maggio 2020) Qualche settimana fa il Fatto Quotidiano aveva parlato di una cura per il Coronavirus-COV-2 e per COVID-19 in arrivo dall’Olanda. Si parlava di un anticorpo particolare che ha due caratteristiche ancora non individuate nei vari IgG e IgM, gli anticorpi prodotti naturalmente dai pazienti affetti o guariti dal Covid. È “mono clonale”e dunque può essere replicato all’infinito. Ed è “neutralizzante”, ovvero ha la capacità di colpire il virus bloccando lo sviluppo dell’infezione. Ieri lo studio che portala firma dell’Università di Utrecth, Erasmus Medical Center e Harbour BioMed, è stato pubblicato su Nature Comunications. Il 15 marzo il report era stato messo in pre-print sulla piattaforma Biorxiv. Spiega oggi Davide Milosa: Il futuro “salvatore” ha un nome alfanumerico. Si chiama ...