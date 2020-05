Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 maggio 2020)dailynews radiogiornale trovati dalla redazione e da Roberta Frascarelli è partita alla fase 2 comincia incaglia Quella fase di convivenza con il coronavirus sono 4 milioni e 4 le persone che tornano al lavoro in lunedì di primo allentamento della down la cronaca delle città Milano alle 9 poco traffico Nelle stazioni metro circa 100 in fila ordinata per il treno Milano Napoli Torino si risveglia nel traffico torna all’ora di punta con la mascherina e distanziati oltre 4 milioni di Italiani torneranno al lavoro si sposteranno con i mezzi pubblici a Facebook è il premier Giuseppe Conte alla vigilia dell’avvio della fase 2 dell’emergenza coronavirus e molte aziende e Fabbriche si sono rimessi in moto saranno ben più numerose le occasioni di un po’le puntate che potremo scongiurare solo grazie Un senso di responsabilità ...