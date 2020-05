Salvini e Renzi contro Spadafora: “Il campionato deve ripartire” (Di lunedì 4 maggio 2020) Salvini e Renzi alleati sulla ripartenza del campionato. Ma Spadafora spinge per lo stop. ROMA – Sono giorni decisivi per il futuro del calcio italiano. Nei prossimi giorni è atteso un dpcm del premier Conte che dovrebbe porre fine alla stagione nonostante l’intenzione della Figc di proseguire. Un’idea condivisa anche da Salvini e Renzi che sono d’accordo sulla ripartenza del campionato nelle prossime settimane. Salvini: “Il calcio non può fermarsi” Ripartire con il campionato il prima possibile. E’ questa l’idea di Matteo Salvini ai microfoni de La politica nel pallone: “Il calcio è un business, se si ferma muoiono anche gli altri sport. Ci sono migliaia di posti di lavoro che ballano“. MATTEO Salvini A LA POLITICA NEL PALLONE (GR PARLAMENTO, 04.05.2020)La mia intervista di poco fa a ... Leggi su newsmondo Calcio - Renzi e Salvini contro Spadafora : “Bisogna riprendere!”

Sondaggi politici : Renzi e Salvini perdono consensi

