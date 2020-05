Olimpiadi antiche | i trionfi e le corone d’alloro dell’imperatore Nerone

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 maggio 2020) Come riportato dalla “Gazzetta dello Sport“, leiniziarono forse anche prima del 776 a.C., anno in cui venne registrato per la prima volta il vincitore della gara dello stadio, la prima ed unica gara prevista nelle prime edizioni, una competizione di corsa sulla lunghezza di circa 200 metri. Col passare delle edizioni sono state aggiunte altre gare di corsa, poi è stata la volta di lotta, pugilato, pentathlon, pancrazio, corse di carri trainati da cavalli, muli e giovenche. Sono stati infine indette anche le gare per bighe e quadrighe di puledri, nonché gare per araldi e trombettieri. Nell’edizione 211 dei Giochi, del 67 d.C., l’imperatoreha istituito anche diverse prove, alcune di queste da egli stesso vinte, quali la gara per compositori di tragedie e per suonatori di lira e la gara per carri a 10 cavalli e gara per ...