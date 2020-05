forzagranata1 : RT @CalcioFinanza: #Liga spagnola: «I club tornano ad allenarsi questa settimana» - sportli26181512 : #Governance #Notizie Liga: «I club tornano ad allenarsi questa settimana»: La Liga spagnola ha diramato questo pome… - CalcioFinanza : #Liga spagnola: «I club tornano ad allenarsi questa settimana» - corradone91 : Il Ministro della Salute spagnolo approva le richieste dei club della #Liga: via libera agli allenamenti individual… - sportli26181512 : Bundesliga, dieci positivi sugli oltre 1.700 test ai club di prima e seconda divisione: Primi risultati dei test in… -

Ultime Notizie dalla rete : Liga club

Calcio e Finanza

Anche in Spagna ci s'interroga sulla possibile ripresa del campionato di calcio, come negli altri top 4 tornei d'Europa (Italia compresa), dopo lo stop in Francia. I club vogliono tornare a giocare e ...Via libera della Commissione Ue allo schema da 30 milioni di euro per sostenere le Pmi nel settore dell'agricoltura e della pesca colpite dall'emergenza coronavirus. Questo schema “consentirà la forni ...