Giovanna Botteri e la battuta da Fazio: “Ho messo la giacca per te” (Di lunedì 4 maggio 2020) Giovanna Botteri e la frecciatina a Striscia la notizia da Fazio: “Ho la giacca” Nelle ultime ore a dividere il mondo dei social è il servizio di Striscia la notizia nei confronti della giornalista Rai Giovanna Botteri, ritenuto da molti un caso di body shaming. Nel filmato del tg satirico di Antonio Ricci si dava conto degli attacchi ricevuti sui social dalla corrispondente dalla Cina per il look con cui si presenta in video – a detta di alcuni non sufficientemente curato – e si raccontava con tono ironico che la sera del 24 aprile la giornalista si è presentata in onda dopo essersi fatta uno shampoo “in risposta alle tante frecciate velenose”. Un servizio che ha fatto storcere il naso a molti e che ha attirato molte critiche alla conduttrice di Striscia Michelle Hunziker, la quale ha poi rimandato al mittente le accuse ... Leggi su tpi Striscia la Notizia tira in ballo Che Tempo Che Fa - ma Giovanna Botteri asfalta tutti

La mentalità retrograda sulle donne è ancora tra noi : il caso Giovanna Botteri lo dimostra

Michelle Hunziker non molla e fa un appello a Giovanna Botteri (Di lunedì 4 maggio 2020)e la frecciatina a Striscia la notizia da: “Ho la” Nelle ultime ore a dividere il mondo dei social è il servizio di Striscia la notizia nei confronti della giornalista Rai, ritenuto da molti un caso di body shaming. Nel filmato del tg satirico di Antonio Ricci si dava conto degli attacchi ricevuti sui social dalla corrispondente dalla Cina per il look con cui si presenta in video – a detta di alcuni non sufficientemente curato – e si raccontava con tono ironico che la sera del 24 aprile la giornalista si è presentata in onda dopo essersi fatta uno shampoo “in risposta alle tante frecciate velenose”. Un servizio che ha fatto storcere il naso a molti e che ha attirato molte critiche alla conduttrice di Striscia Michelle Hunziker, la quale ha poi rimandato al mittente le accuse ...

MonicaCirinna : Riusciremo mai ad ascoltare quello che una donna ha da dire, senza fare caso al suo aspetto fisico o peggio ancora… - LiaCapizzi : Giovanna Botteri è una delle migliori giornaliste. Prima di andare in diretta, impiega il suo tempo a studiare, in… - repubblica : Giovanna Botteri, body shaming anche in tv: 'Modelli stupidi e anacronistici che non hanno più ragione di esistere'… - vittoriacisonno : RT @Deputatipd: Grazie a Giovanna #Botteri per aver risposto agli ingiustificati e gravi attacchi subiti con l'intelligenza, il garbo e la… - marialauraloi : RT @AlfioKrancic: Guai a fare ironia sui Sacri personaggi della Sinistra. Giovanna Botteri, body shaming i… -