Test nei laboratori privati: ecco dove farli a Salerno (Di domenica 3 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Facendo seguito alle dichiarazioni del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il centro Verrengia a Salerno hanno reso noto che presso i loro laboratori sarà possibile effettuare i Test sierologici per l'individuazione dei positivi al Covid-19. In attesa di comunicazioni ufficiali, chiunque fosse interessato potrà prenotarsi inviando i propri riferimenti (nome, cognome e numero di cellulare) con un messaggio privato contattando i numeri 089 231848 – 089 220476. Gli interessati saranno ricontattati da una operatrice che fornirà tutte le informazioni necessarie sulla modalità e costi di erogazione dei Test.

Ho.re.ca. protesta : “Luci spente in casa e nei luoghi simbolo delle città”

Coronavirus Lazio: 4.385 contagi, 508 decessi e 1.916 guariti

Partiranno tra pochi giorni i test sierologici nel Lazio agli operatori sanitari, forze dell'ordine e farmacisti. Secondo quanto si è appreso, l'avvio avverrà probabilmente la prossima settimana. Prop ...

I piombinesi passano il test dei primi giorni di “libertà”

Niente assalto alle spiagge, nessuna frenesia particolare nei primi due giorni in cui i piombinesi hanno riassaporato una seppur parziale libertà di movimento in virtù dell’ordinanza del presidente de ...

