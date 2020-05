ReMade in Rione Sanità | «Sensibilizziamo le persone ad avere cura dei propri scarti»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 3 maggio 2020) Napoli continua a stupirci con le sue stupefacenti idee che, come botti assordanti, scacciano via i demoni che l’hanno paralizzata per anni. Siamo nel rione Sanità, territorio per anni preda delle più aspre faide di camorra, divenuto – grazie a una serie di mirate operazioni condotte principalmente dalla Fondazione San Gennaro – il più creativo ventre pulsante del capoluogo campano. Insieme a Massimo Punzo, Salvatore Esposito, Gianluca Della Corte, Susanna Parlato e Yole Sarno, Raniero Madonna è l’epicentro del progetto ReMade in Rione Sanità, una struttura ramificata che si avvale di più menti e più braccia per stravolgere minuziosamente “ad arte” i rifiuti, assegnando loro una nuova immagine e una nuova funzione.