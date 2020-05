Sabato Shopping (online): i consigli per il 2 maggio (Di sabato 2 maggio 2020) La fine della quarantena è finalmente vicina, ancora qualche giorno e l’isolamento e le restrizioni verranno allentate, anche se bisogna stare più attenti che mai e mantenere le distanze il più possibile. Sarà un periodo duro per tutti, lo sappiamo, ma rimane cruciale attenersi alle regole per non far diffondere l’epidemia. In attesa che riaprano i negozi possiamo concederci una bella dose di shopping online comodamente da casa o sui nostri device mobili. Proprio perché i giorni in cui viviamo sono forieri di paura e ansia per il futuro, è bene riuscire a pensare anche a qualcosa d’altro, preparandoci per quando questo incubo potrà finalmente considerarsi solo un brutto ricordo. Ecco perché non può mancare la nostra rubrica pensata per tenervi aggiornati sui nuovi arrivi negli store virtuali. Leggi su vanityfair Coronavirus - a Napoli un normale sabato di shopping : folla in strada - poche mascherine e distanze non rispettate

Sabato Shopping (online) : i consigli per il 25 aprile

Sabato Shopping (online) : i consigli per il 18 aprile (Di sabato 2 maggio 2020) La fine della quarantena è finalmente vicina, ancora qualche giorno e l’isolamento e le restrizioni verranno allentate, anche se bisogna stare più attenti che mai e mantenere le distanze il più possibile. Sarà un periodo duro per tutti, lo sappiamo, ma rimane cruciale attenersi alle regole per non far diffondere l’epidemia. In attesa che riaprano i negozi possiamo concederci una bella dose di shopping online comodamente da casa o sui nostri device mobili. Proprio perché i giorni in cui viviamo sono forieri di paura e ansia per il futuro, è bene riuscire a pensare anche a qualcosa d’altro, preparandoci per quando questo incubo potrà finalmente considerarsi solo un brutto ricordo. Ecco perché non può mancare la nostra rubrica pensata per tenervi aggiornati sui nuovi arrivi negli store virtuali.

AleJustOne : Mi mancano gli abbracci, i baci, lo shopping, la domenica vera, il camminare tra le strade di Roma, i colleghi, il… - framacsss : Mi manca tagliare scuola per andare a fare shopping, Mi manca il bar il martedì mattina, Mi manca lamentarmi perc… - Marzia41508486 : #NON È L’ ARENA - Lspazio1 : Coronavirus, a Napoli un normale sabato di shopping: folla in strada, poche mascherine e distanze non rispettate - esseffesse : @graziasor @monacelt @AzzolinaLucia Distanze sociali che non contano al sabato per lo shopping -

Ultime Notizie dalla rete : Sabato Shopping Coronavirus, a Napoli un normale sabato di shopping: folla in strada, poche mascherine e distanze... Il Mattino Anche il quartiere Cristo di Alessandria ha i suoi negozi che consegnano a domicilio

Foto La Greca, Corso Acqui 45, www.fotolagreca.com Divertiti a realizzare il tuo ordine in 5 minuti, ordina dal divano e ricevi gratis a casa tua. *La spedizione a casa tua è gratuita per ogni ordine ...

Reggio Calabria, monta la rabbia in città: parrucchieri ed ...

Coronavirus a Reggio Calabria: domani, sabato 2 maggio, le aziende quali parrucchieri e centri estetici consegneranno le chiavi dei propri negozi al Sindaco Sabato mattina, alle ore 10 presso la sede ...

Foto La Greca, Corso Acqui 45, www.fotolagreca.com Divertiti a realizzare il tuo ordine in 5 minuti, ordina dal divano e ricevi gratis a casa tua. *La spedizione a casa tua è gratuita per ogni ordine ...Coronavirus a Reggio Calabria: domani, sabato 2 maggio, le aziende quali parrucchieri e centri estetici consegneranno le chiavi dei propri negozi al Sindaco Sabato mattina, alle ore 10 presso la sede ...