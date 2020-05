Coronavirus, Zingaretti: “Fase 2? Obbligatori mascherine e distanziamento di un metro, anche in incontri all’aperto con una persona” (Di sabato 2 maggio 2020) “Le regole base ormai le conosciamo. In tutti i luoghi aperti al pubblico, ma al chiuso, sarà previsto in tutti i protocolli l’obbligo dell’utilizzo mascherina. Così come negli incontri all’aperto anche con una persona. E il distanziamento sociale sempre, di almeno un metro”. Sono le regole messe in campo la regione Lazio per affrontare la Fase 2. Le proposte sono state elencate in conferenza stampa dal governatore Nicola Zingaretti. L'articolo Coronavirus, Zingaretti: “Fase 2? Obbligatori mascherine e distanziamento di un metro, anche in incontri all’aperto con una persona” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : Zingaretti - ‘serve scatto avanti - no deprimenti litigi’

Coronavirus e Fase 2 - Zingaretti : "È anticostituzionale lasciare la gente sola"

