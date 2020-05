Quando riaprono parrucchieri e barbieri? l’annuncio di Conte: “Forse prima del previsto” (Di venerdì 1 maggio 2020) Lunedì 4 maggio parte la cosiddetta fase 2, che dà il via all’allentamento graduale delle restrizioni e alla riapertura di alcune attività. Tra queste non sono presenti, ad esempio, parrucchieri e barbieri., che negli ultimi giorni hanno espresso apertamente il proprio dissenso per questa decisione. Non sono mancate proteste e manifestazioni per far sentire la propria voce. LEGGI ANCHE: “SIAMO ABBANDONATI, CI PORTANO A TRASGREDIRE LE REGOLE” Un appello che il premier Conte ha raccolto menzionando la categoria nel messaggio affidato al suo profilo Facebook. La domanda è ormai ricorrente: Quando aprono parrucchieri e barbieri? Al momento la data è fissata al primo giugno, ma non è detto che in alcune regioni la riapertura possa avvenire prima, proprio come affermato da Conte. “Alcune attività potrebbero riaprire ... Leggi su italiasera Palestre - ecco quando riaprono. La data pensata dal governo nella fase 2

Quando riaprono le palestre - l’annuncio di Spadafora : “Obiettivo 18 maggio”

Quando riaprono palestre e piscine : possibili date a maggio. Il piano (Di venerdì 1 maggio 2020) Lunedì 4 maggio parte la cosiddetta fase 2, che dà il via all’allentamento graduale delle restrizioni e alla riapertura di alcune attività. Tra queste non sono presenti, ad esempio,., che negli ultimi giorni hanno espresso apertamente il proprio dissenso per questa decisione. Non sono mancate proteste e manifestazioni per far sentire la propria voce. LEGGI ANCHE: “SIAMO ABBANDONATI, CI PORTANO A TRASGREDIRE LE REGOLE” Un appello che il premierha raccolto menzionando la categoria nel messaggio affidato al suo profilo Facebook. La domanda è ormai ricorrente:aprono? Al momento la data è fissata al primo giugno, ma non è detto che in alcune regioni la riapertura possa avvenire, proprio come affermato da. “Alcune attività potrebbero riaprire ...

Einaudieditore : «Quando riaprono le scuole?» Cesare Pavese, La casa in collina #25aprile - italiaserait : Quando riaprono parrucchieri e barbieri? l’annuncio di Conte: “Forse prima del previsto” - EugenioCardi : RT @neXtquotidiano: La possibile ripartenza dal 18 maggio per parrucchieri e ristoranti - du00 : @ritadallachiesa ma come fa? ha capito almeno cosa sta succedendo? le daro una notizia: i negozi RIAPRONO ! si e' a… - Veronica_Maz : RT @neXtquotidiano: La possibile ripartenza dal 18 maggio per parrucchieri e ristoranti -