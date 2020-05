L'altra metà, su Netflix in streaming da oggi (Di venerdì 1 maggio 2020) L'altra metà arriva su Netflix dal 1 maggio: disponibile in streaming il film di Alice Wu che mette in scena un curioso triangolo sentimentale da non perdere. L'altra metà arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di maggio 2020: disponibile il film a tinte teen di Alice Wu che mette in scena un curioso triangolo sentimentale da non perdere. La timida studentessa modello Ellie Chu aiuta Paul, uno sportivo dolce ma goffo nel comunicare, a conquistare una compagna molto popolare. La loro improbabile amicizia, però, si complica quando Ellie scopre di provare qualcosa per quella stessa ragazza... L'altra metà è diretto da Alice Wu e avrà come protagonisti Leah Lewis e Daniel Diemer nei ruoli di Ellie Chu, una ragazza soddisfatta della propria vita che vive ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 1 maggio 2020) L'; arriva sudal 1 maggio: disponibile inil film di Alice Wu che mette in scena un curioso triangolo sentimentale da non perdere. L'; arrivainsunel catalogo di maggio 2020: disponibile il film a tinte teen di Alice Wu che mette in scena un curioso triangolo sentimentale da non perdere. La timida studentessa modello Ellie Chu aiuta Paul, uno sportivo dolce ma goffo nel comunicare, a conquistare una compagna molto popolare. La loro improbabile amicizia, però, si complica quando Ellie scopre di provare qualcosa per quella stessa ragazza... L'; è diretto da Alice Wu e avrà come protagonisti Leah Lewis e Daniel Diemer nei ruoli di Ellie Chu, una ragazza soddisfatta della propria vita che vive ...

