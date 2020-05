I commercianti di Codogno manifestano in strada chiedendo di riaprire (Di venerdì 1 maggio 2020) Manifestazione di commercianti e artigiani a Codogno, la cittadina del Lodigiano dove a febbraio scoppiò il primo focolaio di coronavirus. Decine di persone sono nella piazza principale, opportunamente distanziate, e mostrano cartelli di protesta. Uno dei quali reca la scritta "Il silenzio degli innocenti. La manifestazione è stata promossa per chiedere la ripresa delle attività economiche. Da ricordare che Codogno è stata la prima zona rossa in Italia dopo la scoperta del paziente 1. Leggi su agi (Di venerdì 1 maggio 2020) Manifestazione die artigiani a Codogno, la cittadina del Lodigiano dove a febbraio scoppiò il primo focolaio di coronavirus. Decine di persone sono nella piazza principale, opportunamente distanziate, e mostrano cartelli di protesta. Uno dei quali reca la scritta "Il silenzio degli innocenti. La manifestazione è stata promossa per chiedere la ripresa delle attività economiche. Da ricordare che Codogno è stata la prima zona rossa in Italia dopo la scoperta del paziente 1.

