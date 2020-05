Corsport: non tutte le polizze coprono i calciatori da danni permanenti da pandemia (Di venerdì 1 maggio 2020) Al di là dei dubbi relativi al protocollo di sicurezza per calciatori e staff, necessario per la ripresa del calcio, c’è un altro nodo legato alle polizze assicurative dei club come spiega oggi il Corriere dello Sport. Alcune polizze sottoscritte dai club per gli infortuni dei loro giocatori, soprattutto quelle società delle serie minori, non prevedono la copertura per danni permanenti causati a un tesserato conseguenti a una patologia contratta durante una pandemia. Si dovranno trovare dunque accordi con le compagnie assicurative su questo punto, che non risolverà comunque il problema della responsabilità civile e penale dei club nei confronti della positività di un calciatore Il decreto Cura ha equiparato il Covid 19 ad una qualsiasi malattia professionale. Significa che le responsabilità scatterebbero qualora un calciatore ... Leggi su ilnapolista Per il Corsport la notizia di Dybala ancora positivo l’ha fatta uscire Ronaldo perché non vuole tornare

Milan, nuovamente rinviato il rientro di Zlatan Ibrahimovic in città. Come riferisce il CorSport, il 38enne non risponderà all’appello del club e ha comunicato piuttosto che ritornerà solo più tardi.

“Con lo stop si retrocede”. Il Lione chiede i danni

Nemmeno il tempo di annunciare lo stop definito della Ligue 1 che il Lione, rimasto fuori dall'Europa e avversario della Juve in Champions, contesta la decisione ed è pronto a chiedere i danni. Lo ann ...

