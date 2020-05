Concerto primo maggio 2020: i cantanti e gli artisti sul palco (Di venerdì 1 maggio 2020) Concerto primo maggio 2020: i cantanti e gli artisti sul palco Questa sera, venerdì 1 maggio 2020, in occasione della Festa dei Lavoratori dalle ore 20 alle ore 24 su Rai 3 andrà in scena il Concerto del primo maggio. Un Concertone diverso dal solito visto il lockdown imposto a causa dell’emergenza Coronavirus. L’evento musicale intitolato “Il lavoro in sicurezza: per costruire il futuro” non si terrà in Piazza San Giovanni, ma è stato trasformato in uno show condotto dal Teatro Delle Vittorie a Roma, mentre i live saranno realizzati principalmente all’Auditorium Parco della Musica di Roma (dove è installato l’Auditorium Stage primo maggio 2020) oltre che in altre location sparse per l’Italia. Ma qual è il cast (cantanti e artisti) del Concerto del primo maggio 2020? Come sempre, saranno tantissimi gli ... Leggi su tpi Concerto primo maggio 2020 in tv e live streaming : dove vederlo

Concerto primo maggio 2020 : la scaletta

Concerto Primo Maggio 2020 : il cast (Di venerdì 1 maggio 2020): ie glisulQuesta sera, venerdì 1, in occasione della Festa dei Lavoratori dalle ore 20 alle ore 24 su Rai 3 andrà in scena ildel. Unne diverso dal solito visto il lockdown imposto a causa dell’emergenza Coronavirus. L’evento musicale intitolato “Il lavoro in sicurezza: per costruire il futuro” non si terrà in Piazza San Giovanni, ma è stato trasformato in uno show condotto dal Teatro Delle Vittorie a Roma, mentre i live saranno realizzati principalmente all’Auditorium Parco della Musica di Roma (dove è installato l’Auditorium Stage) oltre che in altre location sparse per l’Italia. Ma qual è il cast () deldel? Come sempre, saranno tantissimi gli ...

Radio3tweet : Per il lavoro che cambia, per i lavoratori a cui è dovuta la conoscenza, la tutela e tutta la nostra attenzione. In… - Corriere : Primo Maggio, il Concertone va in tv (con Vasco e Sting): orari, protagonisti, scaletta, ecco la guida - SkyTG24 : Concerto del Primo maggio, da Sting a Vasco: tutti i protagonisti. FOTO - Teleblogmag : Musica live in streaming, cinema, serie tv e attualità. - MariannaCafier1 : Quest'anno partecipiamo tutti allo Sconcerto del Primo Maggio. #1maggio #Covid_19 #PrimoMaggio2020 #COVID #lavoratori #concertone #concerto -