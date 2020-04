Green Arrow and The Canaries: le protagoniste parlano dell’atteso spin off (Di giovedì 30 aprile 2020) Katie Cassidy, Juliana Harkavy e Katherine McNamara hanno parlato dell’atteso spin off di Arrow che le vede come protagoniste principali Arrow: The CW pronta ad accogliere lo spin off Arrow è una serie statunitense approdata sul canale The CW nel 2012 e quest’anno è giunta alla sua conclusione con l’ottava stagione. Dalla serie creata da Greg Berlanti, Marc Guggenheim e Andrew Kreisberg sono nati diversi spin off come The Flash e Legends of Tomorrow. Ma The CW si sta preparando ad accoglierne un altro che avrà come protagoniste le Canaries. Infatti, nel penultimo episodio dell’ottava e ultima stagione, Arrow ha dato spazio al pilot dello spin off intitolato Green Arrow and The Canaries in fase di creazione. Sarà uno show ambientato nel 2040 che avrà come protagoniste Laurel Lance (interpretata da Katie Cassidy), Dinah Drake ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 30 aprile 2020) Katie Cassidy, Juliana Harkavy e Katherine McNamara hanno parlato dell’attesooff diche le vede comeprincipali: The CW pronta ad accogliere looffè una serie statunitense approdata sul canale The CW nel 2012 e quest’anno è giunta alla sua conclusione con l’ottava stagione. Dalla serie creata da Greg Berlanti, Marc Guggenheim e Andrew Kreisberg sono nati diversioff come The Flash e Legends of Tomorrow. Ma The CW si sta preparando ad accoglierne un altro che avrà comele. Infatti, nel penultimo episodio dell’ottava e ultima stagione,ha dato spazio al pilot dellooff intitolatoand Thein fase di creazione. Sarà uno show ambientato nel 2040 che avrà comeLaurel Lance (interpretata da Katie Cassidy), Dinah Drake ...

NicolaTenerelli : RT @MilanoFinanza: Green Arrow lancia fondo da 700 milioni sull’Italia - MilanoFinanza : Green Arrow lancia fondo da 700 milioni sull’Italia - omelette73 : Katie Cassidy: il futuro di #GreenArrowandtheCanaries e la sua esperienza in Arrow - badtasteit : Katie Cassidy: il futuro di #GreenArrowandtheCanaries e la sua esperienza in Arrow - xkeepmeclose : mi sono uscite tra i ricordi le foto del comicon 2016 e... niente, quello fu l'anno in cui rincorrevo tutti i ragaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Green Arrow Green Arrow and The Canaries: le protagoniste parlano dell’atteso spin off Kontrokultura Green Arrow and the Canaries aprirà la porta per un altro crossover Arrowverse?

Nonostante l'incertezza per la lavorazione di Green Arrow and the Canaries, Katherine McNamara (Mia Smoak) ha voluto fare alcune ipotesi sul futuro dell'Arrowverse. "Credo che lo spinoff fornisca un s ...

Green Arrow and The Canaries: le protagoniste rivelano cosa vorrebbero vedere nella serie

Continuano le interviste alle protagoniste di Green Arrow and The Canaries: questa volta Katie Cassidy, Juliana Harkavy e Katherine McNamara hanno parlato delle trasformazioni e cambiamenti affrontati ...

Nonostante l'incertezza per la lavorazione di Green Arrow and the Canaries, Katherine McNamara (Mia Smoak) ha voluto fare alcune ipotesi sul futuro dell'Arrowverse. "Credo che lo spinoff fornisca un s ...Continuano le interviste alle protagoniste di Green Arrow and The Canaries: questa volta Katie Cassidy, Juliana Harkavy e Katherine McNamara hanno parlato delle trasformazioni e cambiamenti affrontati ...