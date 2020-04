Fase 2, barbieri tagliano i capelli in piazza a Napoli (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTaglio di capelli in piazza oggi a Napoli per sollecitare una rapida apertura, dopo il lockdown del Coronavirus, di barbieri e parrucchieri. Il salone improvvisato e’ stato allestito per pochi minuti avanti alla sede della camera di Commercio in piazza Bovio dove una piccola rappresentanza della categoria aderenti alle associazioni ‘Hair work team’ e Tricostyle, ha anche esposto uno striscione con la scritta ‘Fiducia a chi taglia in sicurezza no a chi di nascosto infetta’. Il riferimento, come si legge in un volantino distribuito durante la protesta, è all’aumento di lavoratori abusivi che, approfittando della chiusura dei locali, stanno operando andando loro a casa dei clienti. ”La nostra – ha spiegato un portavoce – e’ una dimostrazione che, con le adeguate ... Leggi su anteprima24 Coronavirus Fase 2 : quando riaprono parrucchieri - barbieri e centri estetici. Conte fissa la data a giugno

RILEGGI LIVE - Fase 2 dal 4 maggio - Conte : "Ripartono allenamenti - dal 18 quelli di squadra. Sì al cibo da asporto - manifattura e funerali. A giugno bar - ristoranti e barbieri"

Chi riapre a maggio : ristoranti - abbigliamento - barbieri per la Fase 2 (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTaglio diinoggi aper sollecitare una rapida apertura, dopo il lockdown del Coronavirus, die parrucchieri. Il salone improvvisato e’ stato allestito per pochi minuti avanti alla sede della camera di Commercio inBovio dove una piccola rappresentanza della categoria aderenti alle associazioni ‘Hair work team’ e Tricostyle, ha anche esposto uno striscione con la scritta ‘Fiducia a chi taglia in sicurezza no a chi di nascosto infetta’. Il riferimento, come si legge in un volantino distribuito durante la protesta, è all’aumento di lavoratori abusivi che, approfittando della chiusura dei locali, stanno operando andando loro a casa dei clienti. ”La nostra – ha spiegato un portavoce – e’ una dimostrazione che, con le adeguate ...

giuliaboccadas1 : RT @mattinodinapoli: #coronavirus a Napoli, fase 2. I barbieri tagliano i capelli in piazza: «Fate presto, ci sono gli abusivi» https://t.c… - mirbug1 : @matteosalvinimi @Ariachetira ???? ECCO LE PROPOSTE DELL’UMBRIA PER LE RIAPERTURE NELLA FASE 2: ????Dal 4 maggio i nego… - infoitinterno : Fase 2: duro colpo per parrucchieri, barbieri ed estetiste. Il Governo prende tempo, categoria al lavoro dal 1° giu… - mirbug1 : ???? ECCO LE PROPOSTE DELL’UMBRIA PER LE RIAPERTURE NELLA FASE 2: ????Dal 4 maggio i negozi di toelettatura degli anima… - BUGMIR : ???? ECCO LE PROPOSTE DELL’UMBRIA PER LE RIAPERTURE NELLA FASE 2: ????Dal 4 maggio i negozi di toelettatura degli anima… -