Coronavirus | in Portogallo via libera al campionato Ripresa a fine mese

ILOVEPACALCIO : #Coronavirus #Portogallo, via libera all'attività all'aperto: ecco quando ripartirà il campionato - sportli26181512 : #Notizie #Coronavirus Portogallo, via libera alla ripresa dei campionati da fine mese: Anche il Portogallo prova a… - marcoamabili : In #Portogallo il campionato riprenderà alla fine di maggio #LigaPortugal #coronavirus - letiziastrambi : RT @GvLive: Coronavirus, le strategie dei competitor. Portogallo, Grecia, Egitto e Turchia a confronto. Dalla creazione di protocolli sanit… - SanSeveroNews : ll piccolo Portogallo sta dando lezioni a tutti riuscendo a contenere al minimo i danni della pandemia, nonostante… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Portogallo Coronavirus, così il Portogallo ha sconfitto la pandemia Formiche.net Petrolio, consensi e Covid. La tempesta perfetta che fa tremare lo zar Putin

Elena Nepomnyaschaya è «caduta dalla finestra». Il canale TVK di Krasnoyarsk ha raccontato, il 25 aprile scorso, che l’incidente della primaria ad interim dell’ospedale per i veterani di guerra è avve ...

CORONAVIRUS - Il Campionato di calcio potrebbe riprendere entro la fine di maggio

Il campionato di calcio portoghese dovrebbe riprendere entro la fine di maggio. Già da lunedì sarà consentito fare attività fisica all'aperto, riferisce il Ministro Pedro Siza Vieira.

Elena Nepomnyaschaya è «caduta dalla finestra». Il canale TVK di Krasnoyarsk ha raccontato, il 25 aprile scorso, che l’incidente della primaria ad interim dell’ospedale per i veterani di guerra è avve ...Il campionato di calcio portoghese dovrebbe riprendere entro la fine di maggio. Già da lunedì sarà consentito fare attività fisica all'aperto, riferisce il Ministro Pedro Siza Vieira.