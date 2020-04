Alena Seredova svela la data del parto | “Non sono mai andata in ospedale”

(Di giovedì 30 aprile 2020)si racconta eladel: “Nonmai anin ospedale” Cresce il pancione di. L’ex moglie di Gigi Buffon, oggi felice al fianco del manager Alessandro Nasi, ha di recenteto a Crisalide Press latermine prevista per il. Non solo: ha narrato anche altri … L'articololadel: “Nonmai anin ospedale” proviene da Gossip e Tv.

zazoomblog : Alena Seredova: “Parto previsto il 2 giugno ma andare in ospedale mi agita meno sicuro di casa” - #Alena #Seredova:… - GazzettaDelSud : #AlenaSeredova sui social col compagno... e il #pancione: 'Benvenuto nono mese' - chiechiIT : INTERVISTA AD ALENA SEREDOVA: OGGI PIU' CHE MAI NOI MAMME SENTIAMO L'IMPORTANZA DI DARE LA VITA - Chi è Chi Online… - zazoomblog : Alena Seredova incinta e Alessandro Nasi 35 settimane di pura gioia - #Alena #Seredova #incinta #Alessandro - Inprimeit : Alena Seredova incinta e Alessandro Nasi, 35 settimane di pura gioia -

Ultime Notizie dalla rete : Alena Seredova

Cresce il pancione di Alena Seredova. L’ex moglie di Gigi Buffon, oggi felice al fianco del manager Alessandro Nasi, ha di recente svelato a Crisalide Press la data termine prevista per il parto. Non ...Mamme ai tempi del coronavirus. Un argomento che sta sensibilizzando molte associazioni, come la Fondazione Francesca Rava che ha creato il Progetto HUB – Maternità Covid- 19 per dotare di attrezzatu ...