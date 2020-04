Protocollo Coni: il calcio è rischioso, ma meno di scherma, scacchi e curling (Di mercoledì 29 aprile 2020) Gli sport a rischio zero sono il kayak, la pesca, l’arrampicata. Quelli a rischio contenuto sono la vela individuale, la ginnastica artistica, il volo a motore non acrobatico. Il tennis richiede qualche cautela. Gli sport di squadra, come il calcio, ma anche il rugby, la pallavolo e il basket, hanno un fattore a rischio più alto. Sul Corriere dello Sport alcune curiosità sul Protocollo redatto dal Politecnico di Torino per conto del Coni. Documento presentato ieri al ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. 404 pagine venute fuori da un confronto con tutte le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva del territorio. E che riguardano tutte le 387 discipline che fanno riferimento al Coni e al Comitato Paralimpico. Alle federazioni è stato chiesto di indicare per ogni voce, “dalla vicinanza-contatto ... Leggi su ilnapolista Il “protocollo” Coni per il calcio : tamponi 2 giorni prima della partita e mascherina in panchina (Di mercoledì 29 aprile 2020) Gli sport a rischio zero sono il kayak, la pesca, l’arrampicata. Quelli a rischio contenuto sono la vela individuale, la ginnastica artistica, il volo a motore non acrobatico. Il tennis richiede qualche cautela. Gli sport di squadra, come il, ma anche il rugby, la pallavolo e il basket, hanno un fattore a rischio più alto. Sul Corriere dello Sport alcune curiosità sulredatto dal Politecnico di Torino per conto del. Documento presentato ieri al ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. 404 pagine venute fuori da un confronto con tutte le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva del territorio. E che riguardano tutte le 387 discipline che fanno riferimento ale al Comitato Paralimpico. Alle federazioni è stato chiesto di indicare per ogni voce, “dalla vicinanza-contatto ...

tvdellosport : ??| MALAGÒ: “PROTOCOLLO CALCIO PRESENTATO IN TOTALE AUTONOMIA” ?? Le parole del presidente del CONI a… - napolista : Protocollo Coni: il calcio è rischioso, ma meno di scherma, scacchi e curling Sul Corriere dello Sport. Rischio el… - rivistalaroma : Ripartire in sicurezza. Ecco il piano del #Coni <Rivista LA ROMA> ( - sportli26181512 : #SerieA, Malagò: 'Protocollo? Piena disponibilità ad aiutare la Figc': Il presidente del Coni sembra pronto a suppo… - napolista : Il “protocollo” Coni per il calcio: tamponi 2 giorni prima della partita e mascherina in panchina Consegnato a Spa… -