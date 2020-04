Ora ci toglieranno anche i contanti (Di mercoledì 29 aprile 2020) Felice Manti Il contante contagia. E rischia di restare chiuso in casa (o in banca). L'ostilità di questa maggioranza al cash è già legge: la soglia per i pagamenti scenderà a mille euro, gli acquisti "tracciati" vengono incoraggiati in cambio di qualche sconticino fiscale Il contante contagia. E rischia di restare chiuso in casa (o in banca). L'ostilità di questa maggioranza al cash è già legge: la soglia per i pagamenti scenderà a mille euro, gli acquisti «tracciati» vengono incoraggiati in cambio di qualche sconticino fiscale. Ora arriva l'alibi del Coronavirus. A lanciare la caccia al contante a inizio pandemia è stata la solita Oms: «Il denaro può catturare batteri e virus». Cina e Corea hanno messo in quarantena il denaro, seguite da Federal reserve e Bankitalia. In Gran ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 29 aprile 2020) Felice Manti Il contante contagia. E rischia di restare chiuso in casa (o in banca). L'ostilità di questa maggioranza al cash è già legge: la soglia per i pagamenti scenderà a mille euro, gli acquisti "tracciati" vengono incoraggiati in cambio di qualche sconticino fiscale Il contante contagia. E rischia di restare chiuso in casa (o in banca). L'ostilità di questa maggioranza al cash è già legge: la soglia per i pagamenti scenderà a mille euro, gli acquisti «tracciati» vengono incoraggiati in cambio di qualche sconticino fiscale. Ora arriva l'alibi del Coronavirus. A lanciare la caccia al contante a inizio pandemia è stata la solita Oms: «Il denaro può catturare batteri e virus». Cina e Corea hanno messo in quarantena il denaro, seguite da Federal reserve e Bankitalia. In Gran ...

Ultime Notizie dalla rete : Ora toglieranno Ora ci toglieranno anche i contanti il Giornale VIDEO Doppio intervento dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza un tetto togliere un albero dalla strada

I Vigili del fuoco del comando provinciale di Rimini sono intervenuti alle ore 17.47 e alle 20.55 di martedì 28 aprile prima nel Comune di Verucchio (via Pertini) e poi in quello di Rimini (via Covign ...

Coronavirus, stagione al via il 1° giugno: a Trieste strisce per “blindare” gli spazi tra i bagnanti

Fissata la data di riapertura. Tintarella sì ma con mascherina. A Barcola controlli con polizia locale e volontari e "griglie" per distanziare gli avventori. Alla Lanterna accessi limitati e a tempo T ...

