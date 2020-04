Fase 2 | arrivano le apertura differenziate tra Regioni | come funzioneranno

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Le apertures’hanno da fare. E si faranno molto presto. La conferma arriva dal Ministro per gli Affari Regionali Boccia che, in un’intervista a Rai News, ha spiegato il succo della conversazione avuta questa mattina con i rappresentanti degli enti locali interessati. Il ministro fissa anche una data per l’inizio della nuova strategia del Governo. Stando alle dichiarazioni di Boccia, già dal prossimo 18 maggio (se non prima) ledove i numeri del contagio sono più bassi potrebbero godere di una sorta di “corsia preferenziale” verso la ridi altre attività rispetto a quelle già previste dal DPCM annunciato dal premier Conte il 26 aprile.le aperturetraNel corso della conference call, il Ministro Boccia ha spiegato quella che potrebbe essere la modalità ...

