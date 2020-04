SMARTWORKING: SIAMO TIPI TUTTO CASA E BOTTEGA (Di martedì 28 aprile 2020) C 'è chi si muove in mezzo a tele e pennelli, chi tra una selva di schermi o tra memorie e disegni. Chi improvvisa una riunione in cucina, chi un'intervista in salone, chi risponde alle mail nel vento del terrazzo, davanti a un panorama di acqua che corre e sagome di grattacieli all'orizzonte. Qualcuno digita su una tastiera, qualcun altro la usa per comporre nuove melodie, battendo su un tamburo con una chitarra addosso. SIAMO, anche, come lavoriamo. Specie a CASA, nell'era dello smart working, dove le rigidità saltano e l'organizzazione dello spazio non è dettata da schemi o standard imposti dall'alto, ma è specchio dell'indole di ciascuno.Lo dimostrano le immagini scattate per Panorama da alcuni personaggi, portavoce di varie professioni. Disposti a svelare il loro ufficio domestico durante questa quarantena globale e, di riflesso, frammenti di sé. ... Leggi su panorama (Di martedì 28 aprile 2020) C 'è chi si muove in mezzo a tele e pennelli, chi tra una selva di schermi o tra memorie e disegni. Chi improvvisa una riunione in cucina, chi un'intervista in salone, chi risponde alle mail nel vento del terrazzo, davanti a un panorama di acqua che corre e sagome di grattacieli all'orizzonte. Qualcuno digita su una tastiera, qualcun altro la usa per comporre nuove melodie, battendo su un tamburo con una chitarra addosso., anche, come lavoriamo. Specie a, nell'era dello smart working, dove le rigidità saltano e l'organizzazione dello spazio non è dettata da schemi o standard imposti dall'alto, ma è specchio dell'indole di ciascuno.Lo dimostrano le immagini scattate per Panorama da alcuni personaggi, portavoce di varie professioni. Disposti a svelare il loro ufficio domestico durante questa quarantena globale e, di riflesso, frammenti di sé. ...

Una scrivania tra tele e pennelli, una cucina dove studiare ricette, due stanze diventate studi di registrazione, un balcone che sostituisce la sala riunioni. Panorama ha chiesto a chi ha fatto dello ...

Smart Working nelle carceri abruzzesi: Uil, esperienza finora in agrodolce

Sulmona, 27 aprile– Se volessimo fare un quadro generale della situazione non potremmo che rifarci a quanto detto dal segretario generale della UIL PA Nicola Turco per cui, nonostante il massivo ricor ...

Smart Working nelle carceri abruzzesi: Uil, esperienza finora in agrodolce

Sulmona, 27 aprile– Se volessimo fare un quadro generale della situazione non potremmo che rifarci a quanto detto dal segretario generale della UIL PA Nicola Turco per cui, nonostante il massivo ricor ...