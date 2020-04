Pregiudicati in possesso di attrezzi per lo scasso | denunciati dalla Polizia

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di P.S. di Cava de’ Tirreni, in attuazione delle direttive disposte dal Questore della Provincia di Salerno relative alle operazioni di controllo straordinario del territorio atte ad accertare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà di duetrovati indi numerosiatti allo. In particolare, la volante, dopo aver ricevuto segnalazione da un utente circa la presenza all’interno di una stazione di rifornimento sita in via XXV Luglio, di due individui, a bordo di un’utilitaria, che chiedevano agli utenti di poter utilizzare la loro carta del reddito di cittadinanza per effettuare rifornimento in cambio del corrispettivo ...