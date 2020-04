Cyberchallenge apre a 1 300 studenti il suo corso per hacker etici

Leggi su wired

(Di martedì 28 aprile 2020) (Foto:.it)Il Laboratorio nazionale cybersecurity del Consorzio interuniversitario nazionale per l’informatica (Cini), a causa del lockdown ha deciso di espandere il suo programma di formazione dedicato agliagli oltre 1.300che hanno partecipato alle selezioni per partecipare alla.it. Il reclutamento per la quarta edizione della gara italiana dedicata agli esperti di sicurezza informatica, la.it, ha avuto inizio a metà gennaio e ha consentito a circa 2mila ragazzi, tra i 16 e i 23 anni, di accedere a un test di selezione tenutisi a febbraio. In palio c’erano 20 posti per ognuna delle 28 sedi universitarie che hanno aderito al programma. Sono stati quindi 560 i ragazzi che sono riusciti ad accedere alla formazione gratuita offerta dal Cini in preparazione alla.it. La pandemia da ...