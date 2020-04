Coronavirus: Intesa Sp, prorogate scadenze prestiti per 3 mld a pmi (Di martedì 28 aprile 2020) Milano, 28 apr. (Adnkronos) – Intesa Sanpaolo ha disposto la proroga alle medesime condizioni contrattuali e senza oneri aggiuntivi delle linee di credito non rateali concesse alle piccole e medie imprese che hanno scadenza prima del 30 settembre 2020. L’operazione, si spiega dalla banca, può riguardare direttamente circa 20mila clienti che riceveranno in questi giorni la comunicazione specifica, relativa a linee di finanziamento che complessivamente sfiorano i 3 miliardi di euro. Ai clienti viene richiesto di confermarne l’effettiva necessità, facendo riferimento ai propri gestori di relazione. La nuova misura è stata introdotta ai sensi del decreto Cura Italia del 18 marzo, e in particolare delle disposizioni previste dall’articolo 56. L'articolo Coronavirus: Intesa Sp, prorogate scadenze prestiti per 3 mld a pmi proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus : Intesa Sp - prorogate scadenze prestiti per 3 mld a pmi

Non bastano i superpoteri per far crescere i campioni nazionali. Servono anche le aggregazioni, perché il tessuto industriale italiano, benché se ne parli da almeno un decennio, resta troppo frammenta ...

L’assemblea degli azionisti di Intesa Sanpaolo ha approvato con voto pressoché unanime (98,04%) l’aumento di capitale da 1,945 miliardi nell’ambito dell’offerta pubblica di scambio lanciata su Ubi Ba ...

