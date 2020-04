Gravina “Pronti a integrare e modificare protocollo | basta polemiche”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La Commissione medico scientifica della Figc ha stilato unmolto rigoroso, come hanno fatto tutti gli altri settori che ambiscono alla ripartenza; ma siamo pronti ad integrarlo e a modificarlo recependo le indicazioni dello stesso Comitato, del Coni e riconoscendo l'Fmsi quale riferimento scientifico per armonizzare il tutto. Una volta migliorato, ci potranno essere tutti i presupposti per il via libera definitivo al 18 maggio”. Lo ha dichiarato il presidente della Federcalcio Gabriele, all'indomani della decisione del Governo di far partire la Fase 2 con la ripresa degli allenamenti degli sport individuali, avendo appreso dell'esistenza di alcune annotazioni in merito alsanitario presentato la scorsa settimana. “Lavoriamo per far ripartire il calcio in sicurezza, non per farlo ripartire e. Continueremo a ...