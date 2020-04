«Giovinco un giocatore pazzesco» | l’analisi di Santacroce

Leggi su calcionews24

Sebastiane Fabianohanno giocato insieme al Parma. Ecco le parole del difensore sulla 'Formica Atomica' Sebastiane Fabianosono stati compagni di squadra al Parma. Ecco le parole del difensore ai nostri microfoni.– «Seba è fortissimo, unche non è riuscito ad imporsi nelle piazze in cui meritava di farlo. Io ci ho giocato contro nelle giovanili ed era già fenomenale. A Parma si è trovato bene, come magari nelle squadre che giocavano un po' più per lui. Dove invece era una delle tante pedine, si è perso un po' di più. Un, destro, sinistro, forte, con una bella rabbia agonistica».