Fase 2 in TV | Rai 1 riparte | Canale 5 no

(Di lunedì 27 aprile 2020) Paolo Bonolis L’Italia è entrata nella2 del Covid-19, quella della convivenza con il virus, e la TV fa altrettanto con la ripresa dei programmi bloccati e sospesi da circa un mese e mezzo. Questo, almeno, prova a fare la Rai, mentre a Mediaset per il momento tutto rimane fermo.2 in TV: la situazione a Rai 1 Nel rispetto delle norme e misure necessarie ad evitare ulteriormente il diffondersi del contagio, è Rai 1 a ‘ricomporsi’ per portare a termine la tribolata stagione 2019/2020. A cominciare da lunedì 4 maggio, con Caterina Balivo che tornerà alle 14.00 con il suo Vieni da Me, assente dal 16 marzo, e Flavio Insinna alle 18.45 con le nuove puntate de L’Eredità, in onda in queste settimane con le repliche. Per La Prova del Cuoco, invece, il pubblico dovrà attendere l’11 maggio. Nessuna data, ancora, per ...