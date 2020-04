De Luca ammonisce | “Troppe persone in strada e senza mascherine”

(Di lunedì 27 aprile 2020) Il Governatore della Campania Vincenzo Deinterviene sui social al primo giorno dopo che si sono concesse minime libertà ai cittadini per un appello al buonsenso e alla responsabilità civile, dal momento che sono state ravvisate troppeinmascherine COVID-19, APPELLO AI CITTADINI: O C’È RESPONSABILITÀ O SI TORNA TUTTI A CASA Oggi, lunedì 27 aprile, dopo molte settimane si è consentita la mobilità in due fasce orarie, dalle 6,30 alle 8,30 e dalle 19 alle 22. È stata una misura presa per dare respiro soprattutto alle famiglie con bambini. Abbiamo verificato perun eccesso dimascherine,distanziamento sociale, con assembramenti pericolosi. È indispensabile ribadire che l’ordinanza vigente rende obbligatorio:1️⃣ uso delle ...

Il Governatore della Campania ha chiarito alcuni aspetti in merito all'attività motoria che per i cittadini riprenderà parzialmente da domani. Si precisa che l'attività motoria, come da ordinanza n.39 ...