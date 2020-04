Un 25 aprile diverso | che ci ricorda quanto preziose siano le libertà conquistate

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 25 aprile 2020) Oggi ricorre il 75° anniversario della Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazionalsocialista e dalla dittatura fascista. Il 251945 è stato un passaggio essenziale per l’affermazione della democrazia e della libertà, che ha trovato compimento con la vittoria della Repubblica nel referendum del 2 giugno 1946 e poi con l’approvazione della Costituzione, entrata in vigore il 1° gennaio 1948.È stato un traguardo raggiunto grazie a coloro che hanno combattuto nella Resistenza, che merita i più grandi festeggiamenti, da non confondere con altri, come spesso è stato (e talvolta, purtroppo, praticato).Il festeggiamento di questa giornata non può che essere popolare, come lo è stata la guerra che ha portato alla Liberazione e quindi richiederebbe di stare tutti insieme, nelle piazze, nelle strade, in ...