“Mio padre non voleva giocassi a calcio | quando l’ha scoperto mi ha dato una sberla”

(Di sabato 25 aprile 2020) Amadou Diawara si confessa al sito ufficiale della Roma. Il centrocampista giallorosso racconta l’avversione di suo, che nonche il figlio giocasse a: “Mi ricordo cheero piccolo miononche facessi. Ogni volta che andavo a giocare dovevo fermarmi a fare una doccia da un amico e poi tornare a casa. La prima volta che gli ho detto che avrei voluto fareho preso una sberla che ancora ricordo bene. Mia sorella Sira mi aiutava, mi comprava le scarpe e le nascondeva per non farle vedere a mioche altrimenti le avrebbe regalate a qualche altro bambino pur di non farmi giocare”. “Motivo? I miei genitori sono insegnanti, miomi diceva sempre cherientrava a casa dal lavoro vedeva un miliardo di bambini che giocavano ae che tra tutti quelli, al massimo in due avrebbero potuto farlo ...