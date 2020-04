Calciomercato Inter, non si molla Chiesa: ecco le contropartite per convincere la Fiorentina (Di sabato 25 aprile 2020) L’Inter non molla Federico Chiesa: l’esterno viola è in cima alla lista dei pensieri di Marotta che sta pensando alle contropartite da offrire Federico Chiesa sarà uno dei nomi più chiacchierati in estate. L’esterno viola piace alla Juve ma piace soprattutto all’Inter, che sta studiando un’offensiva ad hoc per convincere la Fiorentina. Secondo quanto riporta Tuttosport, l’Inter non vorrebbe pagare Chiesa in cash (60/70 milioni) ma preferirebbe abbassare il prezzo del cartellino con delle contropartite. Quali? In primis Dalbert, valutato 12 milioni (questo il valore a bilancio a fine annata), già ora in prestito secco alla Fiorentina. Dopodiché l’Inter potrebbe mettere sul piatto diverse opzioni. Un’altra potrebbe essere Nainggolan qualora il Cagliari non riuscisse ad acquistarlo o a riaverlo in prestito. ... Leggi su calcionews24 Calciomercato Inter - salgono le quotazioni di Mertens

Tonali al Barcellona?/ Calciomercato : blaugrana pronti ad offrire 60 mln e l'Inter...

Calciomercato - bombe di Bucchioni : “l’Inter può piazzare il colpo dell’estate. Scambio in attacco della Juve” (Di sabato 25 aprile 2020) L’nonFederico: l’esterno viola è in cima alla lista dei pensieri di Marotta che sta pensando alleda offrire Federicosarà uno dei nomi più chiacchierati in estate. L’esterno viola piace alla Juve ma piace soprattutto all’, che sta studiando un’offensiva ad hoc perla Fiorentina. Secondo quanto riporta Tuttosport, l’non vorrebbe pagarein cash (60/70 milioni) ma preferirebbe abbassare il prezzo del cartellino con delle. Quali? In primis Dalbert, valutato 12 milioni (questo il valore a bilancio a fine annata), già ora in prestito salla Fiorentina. Dopodiché l’potrebbe mettere sul piatto diverse opzioni. Un’altra potrebbe essere Nainggolan qualora il Cagliari non riuscisse ad acquistarlo o a riaverlo in prestito. ...

DiMarzio : Il #Chelsea ha esercitato l'opzione di rinnovo per #Giroud #Inter e #Lazio sempre sul giocatore, #Lampard prova a… - FabrizioRomano : Quique Setién: “Non mi illudo sull’acquisto di Lautaro Martinez al Barça: ci sarà una grossa crisi ecomomica per il… - Gazzetta_it : Il #Chelsea blinda #Giroud sino al 2021. #Inter, ora sale #Mertens come colpo a zero - infoitsport : Calciomercato Inter, richiesta shock per Semedo! - calciomercatoit : ?? #Inter, #Sanchez rischia grosso: il #ManchesterUnited potrebbe farlo allenare con le giovanili ?? #CMITmercato ???… -