La musica classica diventa modernissima e con il digitale si costruisce un futuro

(Di venerdì 24 aprile 2020) Piera Anna Franini Oggi il "Gran Gala sul sofà" al Donizetti di Bergamo in diretta Facebook Il concerto e l'opera sono spettacoli dal vivo, riti collettivi cheno altro quando traslocano sul web. Vero. Ma la pandemia ha scardinato un sistema secolare che era in crisi già in epoca A(nte) C(oronavirus). L'edificio è crollato, ma già scricchiolava. Vogliamo ricostruirlo com'era o profittare per ripensarlo? Domani il Metropolitan di New York manda in onda At-Home Gala, l'evento di lirica più spettacolare della rete. In diretta dai propri salotti e schermi-Skype, trenta stelle della lirica canteranno a sostegno del Met che da aprile non eroga stipendi: vive di botteghino, ma per la pandemia è all'asciutto. I munifici sponsor staccano assegni milionari al teatro newyorchese, tuttavia per continuare a incassarli, dal sovrintendente ...