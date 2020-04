“Figura di cac**” Al Bano su tutte le furie | non può sopportare un simile affronto E

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 24 aprile 2020) Non si placa la polemica su Vittorio Feltri: il giornalista è stato pesantemente bersagliato dopo le sue affermazioni sui meridionali che ha definito “inferiori”. Parole che hanno fatto infuriare tanta gente. Alincluso. Così il cantante, ospite del programma di Rete 4 Dritto e Rovescio, ha replicato alle dichiarazioni di Feltri e ha detto la sua. “Molta gente è nutrita da un sentimento di invidia o di rabbia nei nostri confronti perché subisce una sorta di complesso di inferiorità. Io non credo ai complessi di inferiorità, credo che i meridionali in molti casi siano inferiori” aveva detto Vittorio Feltri intervistato nel corso del programma Fuori dal coro. Parole che hanno sollevato un polverone e che gli sono costate anche due denunce, quelle del senatore Sandro Ruotolo e dello scrittore Maurizio De Giovanni. Dopo ...