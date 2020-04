Benedict Cumberbatch | alla scoperta della sua versione di Frankenstein

(Di venerdì 24 aprile 2020) Non tutti forse sanno cheha interpretato il ruolo del Dottor Victor(esua creatura) per il premio Oscar Danny Boyle in un suo adattamento teatrale del romanzo di Mary Shelley. Ecco quando e dove vederlo gratuitamente online nei prossimi giorni. Nel 2011 andava in scena al National Theatre di Londra l’ambizioso … L'articolosuadiproviene da www.meteoweek.com.

Non tutti forse sanno che Benedict Cumberbatch ha interpretato il ruolo del Dottor Victor Frankenstein (e della sua creatura) per il premio Oscar Danny Boyle in un suo adattamento teatrale del romanzo ...È d’altronde l’attesa per Doctor Strange in the Multiverse Of Madness è ulteriormente intrigante dato il ruolo che il personaggio di Benedict Cumberbatch potrebbe avere nella fase 4 del Marvel ...