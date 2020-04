Antonella Elia fa una confessione su Patrick | “Lo hanno chiamato e obbligato…”

Leggi su bitchyf

(Di sabato 25 aprile 2020) Durante un’intervista rilasciata due settimane fa,Rey Pugliese ha riportato quello che gli avrebbe detto la psicologa del GF Vip su. Il gieffino successivamente si è scusato, ha detto di essersi spiegato male e di non aver parlato della psicologa del programma.non solo non ha accettato le scuse, ma ieri durante una diretta con Adriana Volpe si è scagliata contro il collega. “Se me lo facevano incontrare erano dolori. Ha legato con me in modo falso. Ha passato tutto il periodo pensando a chi avvicinarsi e a chi non avvicinarsi. È una persona falsa, purtroppo ne devo prendere atto. Tutti quando sono uscita midescrittocome uno stratega che a seconda delle persone che più lo convincevano si avvicinava. Si è avvicinato a me non per affetto, ma perché strategicamente gli conveniva starmi ...