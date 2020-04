Scienza | politica e informazione ai tempi del coronavirus

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 23 aprile 2020) “Nascevano nel cominciamento d’essa a’ maschi e alle femine parimente o nella anguinaia o sotto le ditella certe enfiature, ... le quali i volgari nominavan gavoccioli. E dalle due parti del corpo predette infra brieve spazio cominciò il già detto gavocciolo mortifero indifferentemente in ogni parte di quello a nascere e a venire: e da questo appresso s’incominciò la qualità della predetta infermità a permutare in macchie nere o livide ... E come il gavocciolo primieramente era stato e ancora era certissimo indizio di futura morte, così erano queste a ciascuno a cui venieno”.Così il Boccaccio descriveva ne “Il Decamerone” i sintomi della la peste che colpì Firenze e l’Europa intera nel 1348. Il metodo scientifico doveva ancora aspettare qualche secolo per celebrare la sua nascita ...