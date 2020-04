Il Covid-19 non è sconfitto, 5 nuovi casi in provincia di Palermo (Di giovedì 23 aprile 2020) Sono cinque i nuovi casi di Coronavirus in provincia di Palermo dove salgono in tutto a 354. Nel corso della giornata di ieri sono stato comunicati 5 nuovi contagi. Secondo i numeri forniti dalla regione, sono i tutto 427 le persone che hanno contratto la malattia nel Palermitano e 27 persone sono morte. In particolare, sono stati registrati casi di Covid-19 a Castelbuono, Casteldaccia e Borgetto. Si tratta di persone rientrate dall’estero. A Casteldaccia sono risultati positivi al tempie due ragazzi arrivati in Sicilia nei giorni scorsi. La conferma è arrivata dal sindaco Giovanni Di Giacinto con una diretta facebook. Si tratta di due giovani asintomatici e le loro condizioni non sono gravi. “Non ci si deve allarmare per questa notizia – dice il primo cittadino -. Altre persone venute da fuori sono state sottoposte al tampone e sono risultate negative. I ... Leggi su direttasicilia Covid-19 e vacanze al mare - Brusaferro : ‘Assembramenti non consentiti’

Coronavirus - il messaggio anonimo dei vicini a un’infermiera : “Grazie per il Covid che ci porti tutti i giorni - qua ci sono anziani e bambini”

Ultime Notizie dalla rete : Covid non Remuzzi: “Vi spiego perché Montagnier sbaglia e perché il Covid non è creato in laboratorio” BergamoNews.it Farmaco contro Coronavirus: composti 11a e 11b efficaci/ “Ne inibiscono l’enzima”

Per intonare il peana di vittoria è indubbiamente ancora troppo presto, ma la lotta contro il Coronavirus potrebbe non essere più così in salita come è parso fino a questo momento: un gruppo di ...

Coronavirus, Pagano: “Fase 2 prevede anche funzioni religiose?”

“Tra le tante limitazioni legate all’emergenza Coronavirus definite dal governo c’e’ anche la sospensione delle ... hanno creato una confusione pazzesca sulle reali e concrete iniziative di natura ...

