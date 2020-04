Bimbi in quarantena, un piccolo esercito di super eroi pronto a sconfiggere il Coronavirus a suon di positività (Di giovedì 23 aprile 2020) Lontani da amici e affetti. Isolati in casa, privati delle corse all'aria aperta: i bambini non hanno mai smesso di sorridere e sognare. Loro sono riusciti a cogliere anche in questa situazione il bello nel brutto. E questo potere si chiama spirito di adattamento. Per questo i nostri bambini fanno parte dell'esercito di supereroi pronto a scendere in campo contro il male. Sarà, soprattutto, grazie al loro spirito di adattamento, alla loro forza e buona volontà nel rispetto delle regole, che il Coronavirus verrà sconfitto. Leggi su fanpage L’appello di Morena : “Mio figlio e gli altri bimbi disabili - vittime invisibili della quarantena”

Coronavirus - come i bimbi vivono la quarantena e quali strategie per aiutarli : “Sono contagiati dalle emozioni degli adulti. Serve rassicurare senza nascondere la verità. E accogliere rabbia e disagio”

Oculisti : dopo quarantena rischio accentuazione difetti vista bimbi (Di giovedì 23 aprile 2020) Lontani da amici e affetti. Isolati in casa, privati delle corse all'aria aperta: i bambini non hanno mai smesso di sorridere e sognare. Loro sono riusciti a cogliere anche in questa situazione il bello nel brutto. E questo potere si chiama spirito di adattamento. Per questo i nostri bambini fanno parte dell'dia scendere in campo contro il male. Sarà, soprattutto, grazie al loro spirito di adattamento, alla loro forza e buona volontà nel rispetto delle regole, che il Coronavirus verrà sconfitto.

DjMauresse : RT @ComitatoVerga: I racconti di quarantena e coraggio dei nostri bambini e ragazzi del #CentroMariaLetiziaVerga oggi sul @CorriereBN ??? #… - SandroNormacp : @CRAZIFORIU dipende da Noi,4 mura le ansie i bimbi i nostri momenti belli, brutti in questa quarantena un frullato… - TDalBet : RT @IlContastorie: Il cane e la lepre Continua il mio impegno per dare ai bimbi e ai ragazzi chiusi in casa per la quarantena un’alternati… - IlContastorie : Il cane e la lepre Continua il mio impegno per dare ai bimbi e ai ragazzi chiusi in casa per la quarantena un’alte… - lovedinthefall : Mi cadono le braccia. Questa è la mamma dei bambini di cui sono stata babysitter per quasi due anni. Seriamente mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbi quarantena Cosa ci lascerà questa quarantena? La lezione dei bambini | VIDEO BolognaToday GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’INGLESE, ECCO COME APPRENDERE AL MEGLIO UNA LINGUA STRANIERA ANCHE IN QUARANTENA

Guardare un film sottotitolato, collegarsi virtualmente con chi risiede dall’altra parte del mondo, seguire dei corsi online, cantare una canzone con i propri bambini. Sono queste alcune delle ...

La quarantena di Rossana Casale «La mia nuova vita da viareggina»

Nel pomeriggio mettere le mani sul pianoforte nel silenzio mi fa rendere conto che tutti possono sentirlo, e le voci dei bambini che giocano nei cortili diventa il suono di questo momento. È come se ...

Guardare un film sottotitolato, collegarsi virtualmente con chi risiede dall’altra parte del mondo, seguire dei corsi online, cantare una canzone con i propri bambini. Sono queste alcune delle ...Nel pomeriggio mettere le mani sul pianoforte nel silenzio mi fa rendere conto che tutti possono sentirlo, e le voci dei bambini che giocano nei cortili diventa il suono di questo momento. È come se ...