Planet of the Humans, il nuovo film di Michael Moore in streaming per l’Earth Day (Di mercoledì 22 aprile 2020) Michael Moore ha pubblicato su Youtube il suo nuovo docufilm: Planet of the Humans. Il documentario, diretto dal regista e ambientalista Jeff Gibbs e prodotto dallo stesso Moore, sarà disponibile gratuitamente per 30 giorni ed è in streaming qui sopra. Nel film non mancano le critiche al movimento ambientalista, sul filo della sconfitta anche per proprie scelte sbagliate o una eccessiva accondiscendenza verso Wall Street. Moore e Gibbs incontreranno il pubblico in una sessione aperta a domande e risposte mercoledì … Continua L'articolo Planet of the Humans, il nuovo film di Michael Moore in streaming per l’Earth Day proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto Journey to the Savage Planet sta per accogliere il nuovo - folle DLC Hot Garbage

Journey to the Savage Planet sta per accogliere il nuovo DLC Hot Garbage

Scimmie per le strade in Thailandia : lo scenario alla Planet of the Apes (Di mercoledì 22 aprile 2020)ha pubblicato su Youtube il suodocuof the. Il documentario, diretto dal regista e ambientalista Jeff Gibbs e prodotto dallo stesso, sarà disponibile gratuitamente per 30 giorni ed è inqui sopra. Nelnon mancano le critiche al movimento ambientalista, sul filo della sconfitta anche per proprie scelte sbagliate o una eccessiva accondiscendenza verso Wall Street.e Gibbs incontreranno il pubblico in una sessione aperta a domande e risposte mercoledì … Continua L'articoloof the, ildiinper l’Earth Day proviene da il manifesto.

Nbnaturalbetter : ???????? ???????????? ??' ???? ???????????????? ?????????? ??????????!! Il Pianeta ??è la nostra unica #casa ?????????? ?????? ???? ?????????? ??????! The Planet?? is… - mcoscetta : - afwine : RT @RollingStoneita: 'Se non invertiamo la rotta adesso, gli eventi come questa pandemia diventeranno numerosi', ha detto Moore di 'Planet… - RollingStoneita : 'Se non invertiamo la rotta adesso, gli eventi come questa pandemia diventeranno numerosi', ha detto Moore di 'Plan… - GreggLab : Uscito oggi e disponibile gratuitamente su YouTube il nuovo documentario di Michael Moore “Planet of the Humans” |… -

Ultime Notizie dalla rete : Planet the Planet of the Humans, il nuovo film di Michael Moore in streaming per l'Earth Day Il Manifesto Planet of the Humans, il nuovo film di Michael Moore in streaming per l’Earth Day

Michael Moore ha pubblicato su Youtube il suo nuovo docufilm: Planet of the Humans. Il documentario, diretto dal regista e ambientalista Jeff Gibbs e prodotto dallo stesso Moore, sarà disponibile ...

Earth day 2020, la Giornata della Terra ai tempi del coronavirus

In un video speciale dal titolo "Taking the pulse of our planet", l'Esa (Agenzia spaziale europea) mostra le meravigie di un mondo che è in rapido cambiamento. Grazie all'era del satellite - scrive - ...

Michael Moore ha pubblicato su Youtube il suo nuovo docufilm: Planet of the Humans. Il documentario, diretto dal regista e ambientalista Jeff Gibbs e prodotto dallo stesso Moore, sarà disponibile ...In un video speciale dal titolo "Taking the pulse of our planet", l'Esa (Agenzia spaziale europea) mostra le meravigie di un mondo che è in rapido cambiamento. Grazie all'era del satellite - scrive - ...