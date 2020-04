Gaetano Manfredi: "L'università non si è fermata, a settembre in aula" (Di mercoledì 22 aprile 2020) “L’utilizzo del remoto attraverso l’informatica è stato un esperimento utile. Certo, l’attività didattica ha dovuto rinunciare alla socialità che è un valore e un momento di crescita e confronto nel rapporto docente-studente. Però, il sistema universitario ha dato una risposta immediata e positiva all’emergenza, mantenendo un’offerta formativa soddisfacente”. Lo dice, in una intervista al Mattino, il ministro dell’università, Gaetano Manfredi.Il sistema a distanza, ribadisce, ”è stata un’esperienza positiva. Il disagio dei ragazzi è stato minimo, d’altra parte gli studenti attuali sono tutti di generazione digitale”.“Abbiamo fatto un primo monitoraggio fino al 20 marzo - fa quindi sapere -, su una popolazione studentesca di un milione e 200mila ragazzi ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 aprile 2020) “L’utilizzo del remoto attraverso l’informatica; stato un esperimento utile. Certo, l’attività didattica ha dovuto rinunciare alla socialità che; un valore e un momento di crescita e confronto nel rapporto docente-studente. Però, il sistema universitario ha dato una risposta immediata e positiva all’emergenza, mantenendo un’offerta formativa soddisfacente”. Lo dice, in una intervista al Mattino, il ministro dell’;,.Il sistema a distanza, ribadisce, ”; stata un’esperienza positiva. Il disagio dei ragazzi; stato minimo, d’altra parte gli studenti attuali sono tutti di generazione digitale”.“Abbiamo fatto un primo monitoraggio fino al 20 marzo - fa quindi sapere -, su una popolazione studentesca di un milione e 200mila ragazzi ...

